«داعش» ينشر فيديو لعملية قتل 4 جنود أمريكيين بالنيجر

تواصل – وكالات:

نشر تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو لعملية مقتل أربعة جنود أمريكيين في كمين نصبه لهم عناصر التنظيم في دولة النيجر، قبل أشهر.

وبث التنظيم المقطع بعد أن نقله من كاميرات كانت مثبتة في خوذات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الكمين، خلال مرور قافلتهم قرب الحدود مع دولة مالي، في شهر أكتوبر الماضي.

ويظهر في الفيديو مواجهة الجنود الأمريكيين لهجوم بالرشاشات والقنابل اليدوية، ومحاولتهم الدفاع عن أنفسهم وإطلاق قنابل الدخان الأحمر في محاولة للحصول على دعم جوي، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.

وسقط الجندي الذي يرتدي الخوذة المثبت بها الكاميرا التي نقل عنها المقطع، وهو الرقيب جونسون، وفق صحيفة ميرور البريطانية، كما ظهر في المقطع بعض مقاتلي داعش، وانفجرت قنبلة لتتوقف الكاميرا عن التصوير، ومن ثم يتوالى سقوط الجنود الأربعة بكاميراتهم المعلقة في ستراتهم، حتى يظهر أخيراً مقاتلو داعش في الصورة.

يُذكر أن وزارة الدفاع “البنتاجون” أعلنت عن مقتل الرقباء بريان بلاك وإرميا جونسون وداستن ‏رايت ولا ديفيد جونسون، في وقته، أثناء خدمتهم في النيجر، فيما يُتوقع أن تصدر نتائج تحقيقاتها حول الحادث هذا الأسبوع.

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