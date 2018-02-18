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وظائف شاغرة بديوان المراقبة العامة.. بخمسة شروط

وظائف شاغرة بديوان المراقبة العامة.. بخمسة شروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر عدد من الوظائف بالمركز الرئيس والفروع للرجال في تخصصات (المحاسبة – القانون – الإحصاء – الحاسب الآلي)، وللنساء بالمركز الرئيس وفرع الديوان بمنطقة عسير(أبها) في تخصصي (المحاسبة – القانون).

ودعا الديوان، الراغبين من الجنسين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للتقدم عبر الرابط الخاص في الموقع الديوان على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة مـن 2 / 6 / 1439 هـ إلى 20 / 6 / 1439 هـ، علماً بأن شروط التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها وكافة المعلومات الهامة بهذا الخصوص على النحو التالي:

أولاً شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .
4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

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