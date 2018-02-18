وظائف شاغرة بديوان المراقبة العامة.. بخمسة شروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر عدد من الوظائف بالمركز الرئيس والفروع للرجال في تخصصات (المحاسبة – القانون – الإحصاء – الحاسب الآلي)، وللنساء بالمركز الرئيس وفرع الديوان بمنطقة عسير(أبها) في تخصصي (المحاسبة – القانون).

ودعا الديوان، الراغبين من الجنسين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للتقدم عبر الرابط الخاص في الموقع الديوان على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة مـن 2 / 6 / 1439 هـ إلى 20 / 6 / 1439 هـ، علماً بأن شروط التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها وكافة المعلومات الهامة بهذا الخصوص على النحو التالي:

أولاً شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .

4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.