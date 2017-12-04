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«سامسونج» تُجهِّز تقنية تضرب «آيفون X» في مقتل

«سامسونج» تُجهِّز تقنية تضرب «آيفون X» في مقتل
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تواصل – وكالات:

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية تُجهِّز حالياً تقنيةً ثوريةً لفتح قفل هواتفها، وصفت بأنها ستضرب هاتف “آيفون X” في مقتل.

وأشارت مواقع تقنية عديدة إلى أن “سامسونج” سجلت أخيراً براءة اختراع جديدة، يمكن بموجبها فتح قفل الجهاز عن طريق “راحة يد” المستخدم، للتأكد من هويته.

ووصفت تلك التقنية بأنها ستكون ثورة في عالم الهواتف الذكية، وأكثر دقة بصورة كبيرة من تقنية “ترو ديبث” التي اعتمدتها “أبل” لفتح قفل الهواتف عن طريق مستشعرات ثلاثية الأبعاد للعين.

وتظهر الصور الخاصة ببراءة الاختراع، بأن راحة يد المستخدم، ستكون هي “كلمة السر” الخاصة به، حيث ستظهر كلمة المرور على الشاشة، وتظهر تلك على كف يده ليساعد المستخدم الجهاز في فتح قفل الجهاز.

وأطلقت “سامسونج” على تلك الخاصية اسم “ديبث سينس”، التي يشعر بها الجهاز براحة يد المستخدم وطريقة حركته لكلمة السر، للتأكد فعليا من أنه هو من يفتح قفل جهازه.

ويستحيل بتلك الطريقة اختراق أي هاتف يعمل بتلك التقنية، فيما لم تؤكد الشركة الكورية الجنوبية إذا ما كان الجيل القادم من هواتفها سيتم توفير تلك التقنية الجديدة فيها من عدمه.

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