«تويتر» يعمل بدون إنترنت في 24 دولة

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تواصل – وكالات:

ضاعفت منصة التدوين المصغرة تويتر من جهودها الرامية إلى تعزيز وجودها في الأسْوَاق الناشئة في سبيل زيادة أعداد مستخدميها، وذلك من خلال إطلاق تطبيقها الخفيف لأندرويد تويتر لايت Twitter Lite في 24 دولة إِضَافِيَّة، وَهُوَ تطبيق ويب مخصص لأصحاب الاتصال البطيء، والذي قَالَتْ إنه يستهدف المستخدمين في الأسْوَاق الناشئة بآسيا والمُحِيط الهَادِي وأمريكا اللاتينية وإِفْرِيقيا حيث يجربون تويتر لأول مرة على أجهزتهم المحمولة.

وكانت المنصة قد قدمت تطبيق تويتر لايت في شهر أبريل، وعملت على إتاحته عبر أَي متصفح جهاز محمول من خلال العنوان mobile.twitter.com، ويَأْتِي طرح النسخة المصغرة من تطبيق الخدمة الرَئِيسِيّ ضمن 24 بلداً جديداً بعد مرور حوالي شَهْرينِ من الاختبار على أرض الواقع في الفلبين، ويهدف التطبيق إلى استهلاك مساحة فارغة قليلة بحدود 3 ميغابايت من السعة التخزينية للهاتف.

ويدعم التطبيق إمكانية الاستعمال دُونَ اتصال بالإنترنت بالاعتماد على خاصية التخزين المؤقت، ويتيح للمستخدمين اختيار الصور أو مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها في الجدول الزمني الخاص بهم حَتَّى لا تضيع البيانات تلقائياً في تنزيل كل شيء موجود، وقد ارتفعت قاعدة المستخدمين الشَهْرية لتويتر إلى 330 مليوناً في الربع الثالث من عام 2017، وذلك على الرغم من أن معدل النمو لم يشهد تزايداً كبيراً في العامين الماضيين.

ويتواجد التطبيق الآن في الأسْوَاق الآسْيَوِيّة متمثلة: ببنجلاديش وكازاخستان وماليزيا ونيبال وتايلند، وفي الأسْوَاق الإِفْرِيقية متمثلة: بنيجيريا وجنوب إِفْرِيقيا وتونس وتنزانيا وفنزويلا والجزائر، وفي أسْوَاق الشرق الأوسط متمثلة بمصر، وفي أسْوَاق أمريكا اللاتينية متمثلة: ببوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والمكسيك وبنما وبيرو والسلفادور.

ويتشابه التطبيق إلى حد كبير من حيث الفكرة مع تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite، في أنه موجه للبدان النامية، ويعمل على تقليل استعمال البيانات؛ مِمَّا يَجْعَلُهُ أكثر سهولة من ناحية الاستعمال في المناطق ذات التكلفة العَالِية لخطط البيانات، وتشير شركة تويتر إلى أن التطبيق أكثر مرونة على شبكات المحمول غير الموثوق بها مثل الجيلين 2G و3G.

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