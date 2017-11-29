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24 ألف إصابة إيدز بالمملكة بـ32 عامًا.. ونسبة الوافدين صادمة
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الصحة عن الأعداد التراكمية لجميع الحالات المكتشف إصابتها بعدوى فيروس نقص المناعة البشري «الإيدز» منذ بدايته عام 1984 وحتى نهاية عام 2016، حيث أكدت أن الأعداد بلغت 24101 حالة، منها (7188) سعوديا و(16913) غير سعودي، كما تم اكتشاف (1168)حالة جديدة مصابة بعدوى الإيدز عام 2016 منهم (434) سعوديا و(734) غير سعودي بمعدل نقصان 1% عن العام 2015.

ووفقا لـ”الوطن” فقد بلغت نسبة الرجال للنساء بين السعوديين 4 إلى 1 ويلاحظ أن أغلب المصابين من الشباب حيث تشكل الفئة العمرية (15- 49) سنة حوالي 76 % من الحالات المكتشفة.

وأكدت الوزارة أنها تستعد هذه الأيام لمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة لتفعيل الأنشطة والفعاليات التوعوية تزامناً مع يوم الإيدز العالمي الذي يركز هذا العام على أهمية الكشف الصحي المبكر (استشر، افحص، ارتاح) حيث سيتم التركيز على تسريع الوصول لإستراتيجية رؤية المملكة خالية من الإيدز بحلول عام 2030، وتشمل هذه الفعاليات برامج وأنشطة علمية وتثقيفية وتوعوية خاصة بتقليل مخاطر انتقال العدوى لكافة أفراد المجتمع، والفئات الأكثر عرضة بصفة خاصة.

وتركز الوزارة على زيادة الوعي خاصة لدى الشباب والطلاب والفئات الأكثر عرضة بشكل خاص من خلال إيصال رسائل لتعزيز السلوك المجتمعي الصحي وتعديل السلوك الخطر المرتبط بانتقال المرض مثل السلوك الجنسي غير الآمن والمشاركة في تعاطي المخدرات، إضافة لأهمية اتباع الإجراءات التي تكفل حماية الأطفال والمواليد من الإصابة بالعدوى، وخاصة ما يتعلق بالفحص المبكر للحوامل، إضافة لتكثيف المسوحات والفحص لاكتشاف الإصابات المستجدة، وأهمية الاستمرار على العلاج للمتعايشين مع الفيروس، كما ستعقد ندوة علمية بالرياض لمناقشة المستجدات العالمية حول الفيروس وآليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية.

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