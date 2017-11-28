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جمرك ميناء ضباء يُحبط محاولتي تهريب 430 ألف حبة «كبتاجون» و«ترامادول»

جمرك ميناء ضباء يُحبط محاولتي تهريب 430 ألف حبة «كبتاجون» و«ترامادول»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون وحبوب الترامادول المحظورة، بلغ مجموعها 431.706 حبات عُثر عليها جميعًا مُخبأة في إرساليات وردت للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي، أنه تم إحباط تلك الكمية من الحبوب من خلال محاولتين، حيث وصلت للجمرك أولاً شاحنة بواسطة إحدى العبّارات وبتفتيشها عُثر على 41.215 حبة كبتاجون، كما عُثر على 31.680 حبة ترامادول، كانت جميعها مُخبأة بطريقة فنيّة خلف “محاور الشاحنة”، وذلك بعد تثبيت الممنوعات بحبال تم ربطها بهيكل الشاحنة .

وأفاد العطوي أنه تم في المحاولة الثانية إحباط محاولة تهريب 358.811 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، حيث تم إخفاؤها داخل تجويف الإطارات التي تسير عليها الشاحنة، وجرى بعد إحباط المحاولتين اتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن هاتين المحاولتين وقعتا بعد إحباط الجمرك قبل أسبوعين محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 174 ألف حبة كانت مُخبأة بطريقة ملفتة في إرسالية عبارة ثمار “الباذنجان”، حيث تم حشو الحبوب داخل ثمار الباذنجان وإغلاقها بغراء شفاف بقصد التمويه على المراقبين الجمركيين في الجمرك .

 

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