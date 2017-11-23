مدير مصنع التمور بالأحساء يكشف موعد صرف الرواتب المتأخرة لـ300 موظف

تواصل- الرياض:

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للري التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير مصنع لتعبئة التمور في الأحساء الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، صرف الرواتب المتأخرة لـ300 موظف “مؤقت”، يعملون في المصنع، خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وأضاف “آل الشيخ”، أن مجموعة من الموظفين المؤقتين (عمال، وفنيين) الذين يعملون في المصنع، والمتضررين من عدم صرف رواتبهم المتأخرة، طلبوا اللقاء معه، وجرى الاستماع إليهم، وبعد اللقاء عادوا جميعاً إلى مواقعهم وأعمالهم في المصنع، واستمروا في العمل إلى نهاية دوام يوم أول من أمس، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضح أن الرواتب المتأخرة متفاوتة، بينهم 80 % من الموظفين تأخرت رواتبهم لشهرين (محرم وصفر)، إذ إن غالبيتهم باشروا العمل في الـ26 من ذي الحجة الماضي، وشريحة محدودة تأخرت رواتبهم لـ3 أشهر، وعدد قليل جداً تأخرت رواتبهم لـ4 أشهر.

وتابع، أن التأخر في صرف الرواتب سببه تأخر أمر الدفع من وزارة المالية، نافيا توقف العمال في المصنع، إذ إن العمل يسير في المصنع بشكل طبيعي.