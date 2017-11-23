مدير مصنع التمور بالأحساء يكشف موعد صرف الرواتب المتأخرة لـ300 موظف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

رمياً بالرصاص.. الإمارات تعدم قاتل ومغتصب الطفل الأردني «عبيدة»

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

مدير مصنع التمور بالأحساء يكشف موعد صرف الرواتب المتأخرة لـ300 موظف

مدير مصنع التمور بالأحساء يكشف موعد صرف الرواتب المتأخرة لـ300 موظف
0

تواصل- الرياض:

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للري التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير مصنع لتعبئة التمور في الأحساء الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، صرف الرواتب المتأخرة لـ300 موظف “مؤقت”، يعملون في المصنع، خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وأضاف “آل الشيخ”، أن مجموعة من الموظفين المؤقتين (عمال، وفنيين) الذين يعملون في المصنع، والمتضررين من عدم صرف رواتبهم المتأخرة، طلبوا اللقاء معه، وجرى الاستماع إليهم، وبعد اللقاء عادوا جميعاً إلى مواقعهم وأعمالهم في المصنع، واستمروا في العمل إلى نهاية دوام يوم أول من أمس، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضح أن الرواتب المتأخرة متفاوتة، بينهم 80 % من الموظفين تأخرت رواتبهم لشهرين (محرم وصفر)، إذ إن غالبيتهم باشروا العمل في الـ26 من ذي الحجة الماضي، وشريحة محدودة تأخرت رواتبهم لـ3 أشهر، وعدد قليل جداً تأخرت رواتبهم لـ4 أشهر.

وتابع، أن التأخر في صرف الرواتب سببه تأخر أمر الدفع من وزارة المالية، نافيا توقف العمال في المصنع، إذ إن العمل يسير في المصنع بشكل طبيعي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

محكمة بـ«المدينة» تبيع ممتلكات شركة لتسديد رواتب الموظفين

محكمة بـ«المدينة» تبيع ممتلكات شركة لتسديد رواتب الموظفين

«بن لادن» تبدأ صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة لجميع الموظفين

«بن لادن» تبدأ صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة لجميع الموظفين

مكتب عمل طبرجل يُلزم شركة بدفع رواتب متأخرة

مكتب عمل طبرجل يُلزم شركة بدفع رواتب متأخرة

«عمل حائل» يلزم متعهد مركز التأهيل الشامل بصرف الرواتب المتأخرة

«عمل حائل» يلزم متعهد مركز التأهيل الشامل بصرف الرواتب المتأخرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>