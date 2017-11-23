ضبط 400 مخالف لنظام العمل والإقامة بالجوف وحفر الباطن

تواصل – فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة الجوف وحفر الباطن نحو 400 مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال الأسبوع المنقضي، وقامت بتسليمهم لجهات الاختصاص ممثلة بإدارة توقيف الوافدين ومكتب العمل لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم “يزيد بن سعود النومس” أن شرطة منطقة الجوف ممثلة (بشؤون الأمن، قوة الضبط الميداني _ قوة المهمات والواجبات الخاصة) وبمشاركة مفتشي القسم الصحي بأمانة منطقة الجوف نفذت، صباح يوم الخميس الموافق ٥-٣-١٤٣٩ هـ، حملة ضمن حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود والتي تنظمها بشكل مستمر منذ نهاية المهلة المحددة.

وأوضح أنه تمت زيارة عدد (٢٤) محلاً، وتم ضبط عدد (١٠) مخالفات أنشطة تجارية، وعدد (٧) مخالفات صحية، وإغلاق محلين، بالإضافة إلى ضبط عدد (٢١) مخالفاً لنظام العمل والإقامة.

ودعت شرطة منطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد. والله الموفق.

وفي حفر الباطن نفّذت شرطة محافظة حفر الباطن من خلال الجهات العاملة بالميدان والجهات التابعة للأمن العام بالمحافظة مع انطلاقة الجولات الميدانية المكثفة مؤخراً “لحملة وطن بلا مخالف” عدداً من الحملات الميدانية الموجهة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود شملت وسط المحافظة وعدداً من الهجر والقرى التابعة لها.

وأوضحت الشرطة أن تلك الحملات أثمرت عن ضبط 344 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال الأسبوع المنقضي تم تسليمهم لجهات الاختصاص ممثلاً بإدارة توقيف الوافدين ومكتب العمل بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.