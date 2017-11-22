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شرطة لندن تحقق في اتهام «ممثل عالمي» بارتكاب انتهاكات جنسية شاذة

شرطة لندن تحقق في اتهام «ممثل عالمي» بارتكاب انتهاكات جنسية شاذة
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تواصل – سامر محمد:

أكدت صَحِيفَة “الجارديان” البريطانية أن الشرطة تحقق في ثاني ادعاء ضد الممثل العالمي “كيفين سبيسي” بِتُهْمَة ارتكاب انتهاكات جنسية.

وأشارت الصَحِيفَة إلى إعلان شرطة العاصمة البريطانية عن أنها تنظر في الادعاءات ضد ممثل هوليوود، وسبق وأن فتحت تَحْقِيقَاً في ادعاءات مشابهة ضده الشهر الْجَارِي.

وأَضَافَت أنه ووَفْقَاً للادعاءات الجديدة فإن “سبيسي” اعتدى جنسياً على رجل وذلك في 2005م، وكان الادعاء الأول مرتبطاً بارتكاب اعتداء جنسي على رجل في 2008م، ولم تصرح الشرطة رَسْمِيّاً باسم “سيبسي” كمتهم في أَي من الاتهامين، لكن شُرْطِيّين أكدوا أن المتهم في القضيتين واحد وأنه “سبيسي”.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن “سبيسي” يواجه سلسلة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

تأتي تلك الاتهامات في ظل موجة من الاتهامات الموجهة لمنتجين وممثلين في هوليود، فَضْلاً عن مذيعين وسياسيين أمريكيين بارتكاب انتهاكات جنسية ضد ذكور وإناث.

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