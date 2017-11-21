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أول تعليق لشركة عبداللطيف جميل بعد غرق «مستودع السيارات» في جدة

أول تعليق لشركة عبداللطيف جميل بعد غرق «مستودع السيارات» في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة عبداللطيف جميل للسيارات التزامها بسلامة ضيوفها وموظفيها، وذلك وَفْقَاً لمعايير تويوتا العالمية والأنظمة والإِجْرَاءَات الحُكُومِيّة، وذلك في أول تعليق لها على غرق مستودع للسيارات في جدة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تود الشركة أن تؤكد التزامها بسلامة ضيوفها وموظفيها، وذلك وَفْقَاً لمعايير تويوتا العالمية والأنظمة والإِجْرَاءَات الحُكُومِيّة، كما تحرص دَوْمَاً على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في مرافقها ومركباتها”.

وأوضحت أنها: “لا تقوم مُطْلقَاً ببيع أَي سيارة تضررت من آثار الأمطار لأي ضيف بأنها سيارة جديدة بل يتم التعامل معها حَسْبَ الأنظمة والمعايير المتبعة، وهذا ما جرت عليه العادة في مثل هذه الظروف، مع التأكيد لتقديم أفضل مستويات الجودة والدقة في خدماتها اسْتِنَادَاً لسياستنا “الضيف أولاً”.

وكانت وزارة التجارة والاسْتِثْمَار، قد أعلنت أمس الثلاثاء، حصر المركبات المتضررة جَرَّاء الأمطار بمستودع عبداللطيف جميل بمنطقة الخمرة في محافظة جدة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

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