تويتر يوقف حساب «الدفاع الباكستانية» بسبب صورة

تواصل – وكالات:

عطَّل موقع تويتر حساب “الدفاع الباكستاني” الموثق؛ بعدما تم نشر صورة مفبركة لفتاة هِنْدِيّة تهاجم بلادها.

وبِحَسَبِ تقرير لموقع صَحِيفَة “ذي تايمز أوف إنديا”، فإن حساب defencepk “الدفاع الباكستانية” على منصة “تويتر” تم تَعْطِيله بعد نشر صورة لفتاة تقف أمام مسجد في مدينة دلهي حاملة ورقة كتب عليها: “أنا هِنْدِيّة ولكن أكره الهند؛ لِأنَّ الهند كيان استعماري، احتل دولاً مثل: ناجاس، كحمريس، مانيبوريس، حيدر أباد، جوناجاره، سيكيم، ميزورام، غوا”.

لكن فور نشر الصورة على الإنترنت، استطاع عدد من مستخدمي تويتر في الهند من الوصول إلى الصورة الحقيقية المنشورة للفتاة، والتي يظهر فيها حديث مختلف جاء فيه: “أنا مواطنة من الهند، وأقف إلى جانب القيم العلمانية لدستورنا”.

ومع تدفق التعليقات على الصورة المفبركة، عمد الحساب إلى إِزَالَة الصورة، بعد مرور فترة من الوقت، إلا أن ذلك لم يشفع له، فأوقف تويتر الحساب.

وبِحَسَبِ المتابعة للحساب المذكور، فعلى الرغم من كونه كان حاصلاً على الإشارة الزرقاء التي تعكس تَأْكِيدَاً على هوية الحساب والجهة التي تقف خلفه، إلا أن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الباكستانية يخلو من أَي إشارة إليه.