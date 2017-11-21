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وفاة شخص وإنقاذ 3 إثر انهيار منزل بسبب أمطار جدة

وفاة شخص وإنقاذ 3 إثر انهيار منزل بسبب أمطار جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تُوفي شخص، وأُصيب 3 آخرون، بعدما انهار منزل بشكل جزئي في جدة، بسبب الأمطار الغزيرة، حسبما أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المركز إن الجهات المختصة تمكنت من انتشال 3 أشخاص من تحت أنقاض المنزل المنهار بصعوبة؛ نظراً للتقلبات الجوية، بينما تُوفي شخص.

يذكر أن أمطاراً رعدية شديدة تجتاح جدة حالياً، مصحوبة برياح سطحية شديدة؛ مما نتج عنه سيول ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن هيئة الأرصاد تعرض مرصد الطقس بمطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى أضرار، بعد إصابته بصاعقة.

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