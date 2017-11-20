بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة بجامعة الطائف غداً

تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس جامعة الطائف د. حسام بن عبدالوهاب بتعليق الدراسة، غداً الثلاثاء، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، بناء على تحذيرات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد.

وقال المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بناءً على تحذيرات الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.. وجه معالي مدير جامعة الطائف د.حسام بن عبدالوهاب زمان بتعليق الدراسة يوم الثلاثاء ٣ – ٣ – ١٤٣٩هـ في جامعة الطائف والفروع التابعة لها نظراً للظروف الجوية المتوقعة يوم غد”.