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بعد الانقلاب العسكري.. الحزب الحاكم في زيمبابوي يطيح بموجابي

بعد الانقلاب العسكري.. الحزب الحاكم في زيمبابوي يطيح بموجابي
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تواصل – الوكالات:
أقال، اليوم الأحد، حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي”، الرئيس روبرت موجابي من رئاسة الحزب وعيَّن مكانه نائبه المعزول إيمرسون منانغاغوا.
ويوجد موجابي حالياً قيد الإقامة الجبرية في مجمعه الفاخر في هاراري المعروف باسم (البيت الأزرق)، وقد رفض التخلي عن السلطة، رغم خسارته تأييد حزبه والأجهزة الأمنية والشعب.
وكان “موغابي” قد أقال “منانغاغوا”، في خطوة لتمهيد الطريق أمام زوجته، غريس موجابي، لتصبح رئيسة للبلاد. وجاء قرار الحزب في اجتماع عقد صباح الأحد لتحديد مصير موجابي.
وكان زعيم قدامى محاربي حرب التحرير كريس موتسفانجوا قد أكد قبيل الاجتماع أن الحزب سيقيل موجابي من زعامة الحزب.
وهدد موتسفانجوا بحشد الجماهير ضد موغابي إذا رفض الرحيل عن السلطة.

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