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مَن يقف وراء وسم «افتتاح كنيسة في الرياض»؟
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تواصل – الرياض:

كشف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الكذبة التي رددها حاقدون على المملكة، والتي تزعم “افتتاح كنيسه في الرياض”، وأكد المغردون أن من يقف وراء هذه الكذبة مغرضون حاقدون على بلاد الحرمين الشريفين، وهم يقفون في خندق أعداء دين الله.

وأكد الدكتور محمد الهدلا، باحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب و(الأمن الإلكتروني)، أن هذه كذبة أطلقها حاقد على هذه البلاد المقدسة، وأضاف “هذه السعودية بلاد الحرمين الشريفين وقبلة مليار ونصف مسلم”.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور محمد الهدلا على حسابه في “تويتر” قال فيها: “الخبر غير صحيح ومجرد إشاعة أطلقها حاقد على هذه البلاد المقدسة.. هذه السعودية بلاد الحرمين الشريفين وقبلة مليار ونصف مسلم”.

وقالت المغردة “روان”: “هذه بلاد الحرمين الشريفين قائمة على دين الإسلام، ويستحيل في هذه البلاد أن يجتمع فيها دين غير دين الإسلام”.

أما الباحث الشرعي عبدالباسط قاري‏ فقال: “براغيث الإلحاد والليبرالية يطالبون بفتح الكنيسة لأن الغرب فتح المساجد، “يالبرغوث” الغرب قتل الملايين بالعراق وسوريا واستعمر بلاد المسلمين لماذا نحن لم نقتلهم ونستعمر بلادهم؟”.

وغرد طالب طب الأسنان محمدالنقلي بالآية الكريمه: “وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ”.

وكشف المغرد عيد القنيّاوي‏ حقيقة من يقفون وراء هذا الهشتاق الكاذب وقال إنهم كذبة وحاقدون على بلاد الحرمين الشريفين، وأضاف المغرد “صفر” أن “الذباب الإلكتروني يريد ان يبرر فتح كنيسه في الرياض ويروج الأكذوبه”.

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