معظم الباحثين عن عمل يفضلون الوظيفة.. و0.3% يسعون للعمل الخاص

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أظهر التقرير الربع سنوي لسوق العمل السعودي، أن 1.075.933 مليون باحث عن العمل تم تسجيلهم في الربع الثاني من عام 2017، حوالي 20.1 % منهم من الذكور وبمجموع 216.352، وحوالي 79.9 % منهم إناث، وبمجموع 859.581.

وذكر التقرير: أن “44.4 % من الباحثين عن العمل من الذكور فضلوا التقدم لأصحاب العمل مباشرة، بينما فضل 18.7 % تعبئة نماذج توظيف عن طريق الإنترنت أو البريد، بينما فضل 17.8 % التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية، و5.8 % سؤال الأصدقاء والأقارب عن فرص العمل، واختار 3.2 % التسجيل لدى مكاتب العمل بوزارة العمل، و2.6 % نشر ومتابعة الإعلانات الوظيفية أو الرد عليها.

فيما فضل 2.4 % التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، و0.8 % عن طريق التسجيل لدى مكاتب التوظيف الأهلية، و0.3 % التقدم بطلب ترخيص لتأسيس عمل خاص، و0.1 % لم يقم بأي إجراء، في حين 3.9 % استخدموا طرقاً أخرى، ولم يستخدم أي باحث عن العمل التقدم بطلب تمويل مالي أو أرض أو معدات لتأسيس عمل خاص”.

وأوضح التقرير، أن “نحو نصف الباحثات فضلن التقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية بنسبة 49.3%، واختار النصف الآخر تفضيلات أخرى في البحث عن عمل، حيث فضلت 21.9 % منهن تعبئة نماذج توظيف عن طريق الإنترنت أو البريد، وفضلت 17.3 % التقدم لأصحاب العمل مباشرة، فيما فضلت 3.9 % سؤال الأصدقاء والأقارب عن فرص العمل، و2.2 % عن طريق التسجيل لدى مكاتب العمل بوزارة العمل، و1.8 % عن طريق التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

بينما فضلت 1.5 % البحث عن الوظيفة عن طريق نشر ومتابعة الإعلانات الوظيفية أو الرد عليها، واختار 0.7 % التسجيل لدى مكاتب التوظيف الأهلية، في حين لم تستخدم أي من الباحثات عن العمل طريقة التقدم بطلب تمويل مالي أو أرض أو معدات لتأسيس عمل، أو التقدم بطلب ترخيص لتأسيس عمل خاص، فيما خلا بند الباحثات عن عمل اللائي لم يقمن بأي أجراء، واستخدمت 1.4 % طرق أخرى في البحث عن عمل.