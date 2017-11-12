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«الشؤون البلدية» توجه مسؤولي مشروع «مسورة القطيف» بسرعة الإنجاز
وزارة الشؤون البلدية والقروية
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تواصل – فريق التحرير:

طالب نائب وزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية المهندس طارق الفارس، فريق عمل مشروع حي المسورة التابع لبلدة العوامية في القطيف، بسرعة الإنجاز والتقيد بالجدول الزمني المعد للمشروع وجميع المواصفات الفنية له، مُشَدّداً على ضرورة مراعاة الجودة في التصاميم والتنفيذ.

جاء ذلك، خلال تفقده اليوم (الأحد) لأمانة المنطقة الشرقية؛ إِذْ وقف خلالها على سير العمل في العديد من المشاريع التي تنفذها الأمانة حَالِيَّاً، واستعراضها من قبل فريق العمل وإدارات العمل المختلفة بالأمانة.

واستهل الفارس زيارته باجتماع عقده في مقر وكالة التعمير والمشاريع، حضره أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وبعض قيادات ومسؤولي الأمانة، وَتَمَّ استعراض جميع المشاريع التي نفذتها الأمانة والمنفذة حَالِيَّاً، فيما اطَّلَعَ على المخططات الخَاصَّة بمشروع حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف، ومكونات المشروع، ومراحل العمل.

عَقِبَ ذَلِكَ استعرض منهجية البرامج والمشاريع التي تنفذها وكالة التعمير والمشاريع، إِضَافَةً إِلَى أنه تم الاطلاع على أهم المشاريع والاسْتِعْدَادات والخطط التي وضعتها الأمانة لمواجهة موسم الأمطار.

بَعْدَ ذَلِكَ زار الفارس مركز “940 الذكي”؛ ومِنْ ثَمَّ اطَّلَعَ على عربة النظافة اليدوية المتطورة بشكل عام، والتي تم تصميمها خصيصاً؛ لتسهيل مهام رجال النظافة، وخَاصَّة في فصل الصيف، لوقايتهم من حرارة الشمس العَالِية.

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