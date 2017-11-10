3 دول تُجمِّد حسابات الموقوفين في قضايا فساد بالمملكة

تواصل – متابعات

كشفت مصادر عن قيام مصارف بدول الإمارات والبحرين ولبنان بتجميد حسابات الشخصيات السعودية المشتبه بهم في تحقيقات بشأن ارتكاب وقائع فساد، وذلك بناءا على طلب المملكة.

وأوضحت المصادر وفقًا لما أوردته صحيفة “عكاظ”، أن التجميد لا يشمل شركات هؤلاء الأفراد وإنما حساباتهم الشخصية فقط، لافتةً إلى أن المصارف العربية اتخذت تلك الخطوة استجابةً لطلب من سلطات المملكة.

كان النائب العام قد أصدر مؤخراً بياناً حول مستجدات قضايا الفساد، أوضح فيه أن عدد الأشخاص الموقوفین على خلفیة ھذه القضايا بلغ 208 أشخاص تم الإفراج عن 7 منھم، منوهاً في الوقت نفسه إلى تورط الموقوفين في فساد تتجاوز قیمته نحو 375 ملیار ریال.