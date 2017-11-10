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مايكروسوفت تدمج LinkedIn مع برامج الوورد لتسهيل كتابة السيرة الذاتية

مايكروسوفت تدمج LinkedIn مع برامج الوورد لتسهيل كتابة السيرة الذاتية
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تواصل – وكالات:

استحوذت مايكروسوفت على LinkedIn مقابل 26 مليار دولار في العام الماضي، ووعدت بربط تلك الخدمة بشكل وثيق مع تطبيقات وبرامج الأوفيس.

وبعد رؤية تطبيق LinkedIn جديد، وخاص بأنظمة ويندوز 10، فإن مايكروسوفت تكشف عن إِضَافَة أكثر فائدة لخدماتها، وهي: Resume Assistant، وسيَحْصُل المشتركون في برامج أوفيس 365 الآن على دمج LinkedIn مباشرة عند كتابة السيرة الذاتية في برامج “وورد”.

وهذا المساعد المدمج يعمل عن طريق اختيار الوصف الوظيفي في سيرة ذاتية معينة، وإيجاد أمثلة عامة مماثلة على LinkedIn لمساعدة الباحثين عن عمل في وضع أفضل وصف، حيث يمكنك ببساطة نسخ الأوصاف الوظيفية، وخصصت لها مايكروسوفت قسماً جانبياً في برنامج الوورد مع عدم السماح للمستخدمين ببساطة بسحب وإلقاء الكلام في المستند.

ميزة Resume Assistant تمتلك أَيْضَاً العديد من الخواص المُهِمَّة التي قد تكون في حاجة لها، حتى أنها تضم قوائم الوظائف؛ وذلك للمساعدة في العثور بالضبط على أصحاب الأَعْمَال الذين قد يبحثون عن توظيف أحد من خلال السيرة الذاتية؛ لأنه من السهل أن نرى معظم هذه المعلومات على موقع LinkedIn بالفعل، ولكن وجودها مباشرة في برامج الوورد أثناء كتابة السيرة الذاتية هو أكثر ملاءمة.

وتقدم مايكروسوفت هذه الخدمة إلى مشتركي أوفيس 365 على أجهزة الكمبيوتر كجزء من برنامج Office Insiders، وسوف تكون متاحة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

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