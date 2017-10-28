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قصة مؤثرة.. مواطن دفن شقيقه بالمدينة ولحق به بعد ساعتين

قصة مؤثرة.. مواطن دفن شقيقه بالمدينة ولحق به بعد ساعتين
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تواصل – فريق التحرير:

بعد دفنه لشقيقه، ومن فرط حزنه، لحق به بعدها بساعتين في القبر المجاور له، هذه هي باختصار قصة الشقيقين موسى ومحمد أبو طالب.

وتشير التفاصيل إلى أن “موسى”، الضابط المتقاعد من حرس الحدود، قدم من جدة للمشاركة في تشييع شقيقه الأكبر محمد من منسوبي الأمن العام، وبعد الصلاة عليه في المسجد النبوي، نقلت الجنازة للدفن في مقبرة البقيع، وبمجرد مواراة جثمان الفقيد الثرى، دخل موسى في نوبة بكاء شديدة حزنا على فراق شقيقه، وأصيب بإعياء نقل على إثره للمستشفى، ولم تمض سوى ساعتين حتى انتقل إلى رحمة الله، ليدفن في القبر المجاور لشقيقه.

الشقيق الأصغر للفقيدين التربوي في تعليم العلا حسن أبوطالب عبر عن حزنه الشديد لفقد موسى ومحمد اللذين -على حد قوله- تعلم منهما كثيرا من الأخلاق الفاضلة والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين، مبينا أنهما لم يبخلا على أحد من الأهل والأقارب، بحسب “عكاظ”.

وذكر التربوي إبراهيم فاضل، أن زميله الفقيد موسى كان يقتطع من مرتبه شهريا لمساعدة العمال والمحتاجين، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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