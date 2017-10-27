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«العمل» تُصدر قراراً بتوفير «حاضنات» لأطفال الموظفات

«العمل» تُصدر قراراً بتوفير «حاضنات» لأطفال الموظفات
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة العمل قراراً وزارياً يقضي بإلزام كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.

وتضمن القرار أنه يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، بأن ينشئ داراً للحضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترة العمل، وفي هذه الحال يحدد الوزير الشروط والأوضاع، التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف، التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة، وفقا لـ”الحياة”.

وجاءت هذه القرارات رغبة في تحقيق إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من خلال توفير حضانات داخل مقار العمل، وحاضنات من المنزل لرعاية أطفالهن في بيئة آمنة وصحية.

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