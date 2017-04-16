الرئيس اليمني يُقيل محافظ عدن ويُعين وزراء جدد

تواصل – واس:
أقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، محافظ عدن عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه وصدر قرار بتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية.
وعين الرئيس هادي في منصب محافظ عدن مستشاره الرئاسي عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي، وشملت قرارات رئاسية أصدرها الرئيس اليمني، أمس الخميس، إجراء تعديلات على الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، قضت بتعيين جمال محمد عمر وزيراً للعدل، ومعين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق، وابتهاج أحمد الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، وسمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.
وعين الرئيس اليمني، في قرار آخر خمسة مسؤولين سابقين أعضاء في مجلس الشورى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.