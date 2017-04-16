الرئيس اليمني يُقيل محافظ عدن ويُعين وزراء جدد

تواصل – واس:

أقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، محافظ عدن عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه ‏وصدر قرار بتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية.‏

وعين الرئيس هادي في منصب محافظ عدن مستشاره الرئاسي عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي، وشملت قرارات رئاسية أصدرها الرئيس اليمني، أمس الخميس، إجراء تعديلات على الحكومة التي ‏يرأسها أحمد عبيد بن دغر، قضت بتعيين جمال محمد عمر وزيراً للعدل، ومعين عبدالملك ‏سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق، وابتهاج أحمد الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، ‏ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، وسمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.‏

وعين الرئيس اليمني، في قرار آخر خمسة مسؤولين سابقين أعضاء في مجلس الشورى، وفقا ‏لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏