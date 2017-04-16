استئصال ورم بالغدة «الكظرية» ينقذ حياة طفلة في تبوك

تواصل – واس:

تمكَّن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إنقاذ حياة طفلة 11 عاماً، باستئصال ورم بالغدة الكظرية، بحجم 8×9 سم.

وأَوْضَحَ مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية العميد الطبيب عطية بن محمد الزهراني أن المريضة تبلغ من العمر 11 عاماً، وحضرت للمستشفى وهي تعاني من زيادة الوزن، وارتفاع في ضغط الدم، وصداع مزمن، ومن خلال الفحوصات تبين وجود ورم كبير في الغدة الكظرية فوق الكُلية اليسرى بحجم 8×9 سم، وتم استئصال الورم بواسطة المنظار الجراحي بفتحات صغيرة.

وبين العميد الزهراني أن المريضة غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة، وأَشَارَ إلى أن عدم استئصال هذا الورم قد يؤدي إلى نزيف داخل المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وَأَكَّدَ مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية أن نجاح هذه العملية يَأْتِي تَحْقِيقَاً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على جميع المستويات؛ بدعم دائم غير محدود من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات البشرية والفنية والتقنية؛ وُصُولاً لمزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية ومواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي.