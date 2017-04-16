«البراك‏» : الشيعة في المملكة نالوا كل الميزات فما وجه ادعاء بعضهم المظلومية ؟!

تواصل – الرياض:

قال الدكتور محمد البراك عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو رابطة علماء المسلمين إن نسبة الشيعة في المملكة، حصلوا على جميع المميزات، فلماذا يدعي بعضهم المظلومية؟

جاء ذلك في تغريدة للبراك في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها : ” نسبة الشيعة في السعودية لا تتجاوز 1.48% من عدد السكان، ونالوا من الميزات ما لم تنله أي أقلية في العالم ، فما وجه ادعاء بعضهم المظلومية !”

وعلق عليه أحمد ريان قائلا : “بل نالوا في الحقيقة أكثر مما يجب وسلموا مفاصل الدولة تقريباً من مناصب قيادية ومؤسسات اقتصادية وكانت الطامة الكبرى في تمكينهم من الإعلام”.

فيما قال المغرد فهد بن عيد : “وجهة المظلومية توجيهات من لة الوصاية والتبعية إيران المجوسية، وإلا فهم ينعمون في ظل حكومة تغدق عليهم، ويكفي أن نص موظفي أرامكو منهم.”