«بلومبرج»: «أرامكو» تدرس طرح أسهم للمواطنين بأقلَّ من سعرها العالمي

تواصل – سامر محمد:

تدرُس شركة “أرامكو” النفطية طرح أسهم مُخفَّضة لمواطني المملكة، حيثُ ناقشت طُرق صياغة وهيكلة عملية البيع ليتَمَكَّن المستثمرون المحليون من شراء أسهم بسعر أقلَّ من شرائها عند طرحها في الأسواق العالمية.

وأبلغت مصادر مُطَّلِعَة “بلومبرج”، أن “أرامكو” تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة للرياض، وتُخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح السعودية، مُبيِّنةً في الوقت ذاته أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.

وتُخطِّط المملكة لبيع أسهم من الشركة كجزء من خُطط ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم، وتقليص اعتماد الاقتصاد على المواد الهيدروكربونية، وسط تقديرات بأن عملية بيع الأسهم قد تتجاوز معها قيمة الشركة تريليوني دولار، عِلْماً بأن أسهم الشركات المملوكة لحكومة المملكة طُرحت بشكل معتاد بقيمة اسْمِيَّة تصل نحو 10 ريالات للسهم، كوسيلة لإعادة توزيع الثروة على المواطنين.