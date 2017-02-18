منظمات أمريكية تتهم روسيا بدعم انفصال كاليفورنيا

تواصل – وكلات:

اتهمت منظمات أمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمويل منظمتين تناديان بتقسيم الولايات المتحدة، تحمل اسم “نعم كاليفورنيا” وتدعو إلى انفصال الولاية.

وحققت “نعم كاليفورنيا” نجاحاً لافتاً خلال الشهر الماضي، بعدما حصلت على موافقة من سلطات أغنى ولايات البلاد على بدء جمع تواقيع من سكانها لتحويلها إلى دولة مستقلة.

وأظهر الكرملين للمرة الأولى خططه لتقسيم الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، حينما موّل “مؤتمر الانفصاليين الدولي الثاني”، ورعته منظمة روسية تدعم حركات الانفصال في العالم، وحضره ناتي سميث، رئيس الحركة الوطنية في تكساس، التي تسعى إلى انفصال الولاية الغنية بالنفط عن أمريكا، إضافة إلى لويس مارليني مؤسس ومدير الحركة.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية حينها، بينها صحيفة نيويورك تايمز ومحطة أي بي سي، فإن منظمي المؤتمر أنكروا أي علاقة لهم بالحكومة الروسية، لكن منظمة خيرية أسسها بوتين، هي من دفعت التكاليف لفندق ريتز الفخم، الذي يقع أمام الكرملين، وخصصت قاعاته لإقامة المؤتمر.

من ناحيته، أشار فيونا هيل، وهو خبير في الشأن الروسي بمؤسسة بروكينغز للدراسات في واشنطن، “إلى اهتمام الدائرة الضيقة بالكرملين بولاية كاليفورنيا يعود إلى الروابط التاريخية التي تربطها بروسيا”.

ولفت إلى أنه كان يوجد مستعمرة روسية مهمة في كاليفورنيا في مطلع القرن التاسع عشر، اسمها فورت روز، وهي ما يعرف حالياً بمقاطعة سونوما التي تضم مدناً عدة أكبرها سانتا روزا، وتطل حدودها الجنوبية على خليج سان فرانسيسكو.