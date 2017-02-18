«العمل» تودع 285 مليون ريال لمستفيدي الضمان عن شهر جمادى الأولى

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأحد، 285 مليون و800 ألف ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الأولى الحالي، لبرنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، مبيناً أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 19،314 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وشدّد الوكيل، على أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة، الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي، هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها الوزارة.

وأوضح أن الوزارة تضع في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مؤكداً أنه يتم إيداع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.