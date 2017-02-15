 مصادر: «الغدة النكافية» تنتشر في ابتدائية ابن تيمية بمكة.. والإدارة تنفي | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: «الغدة النكافية» تنتشر في ابتدائية ابن تيمية بمكة.. والإدارة تنفي

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مصادر: «الغدة النكافية» تنتشر في ابتدائية ابن تيمية بمكة.. والإدارة تنفي

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر اليوم الخميس، عن إصابة عدد من المعلمين والطلاب بمدرسة ابن تيمية الابتدائية للبنين بمنطقة مكة المكرمة، بفيروس الغدة النكافية.

وقالت المصادر ‘‘إن الفيروس ينتشر في المدرسة التي لا تحظى بأي اهتمام صحي، حتى أصبح خطراً يطارد المعلمين والطلاب وينتقل من شخص لآخر بسرعة مزعجة‘‘ بحسب ‘‘المدينة‘‘.

من جانبه، أوضح مدير المدرسة جمعان البيضاني، أن عدد الطلاب المصابين بفيروس النكاف، هو طالب واحد فقط وتم تحويله إلى المركز الصحي، وتلقى العلاج اللازم بالإضافة إلى إصابة معلم واحد بذات الفيروس وهو مازال يتلقى العلاج اللازم.

ونفي البيضاني، صحة الأنباء المتداولة بشأن انتشار الفيروس بشكل كبير، متهماً عدداً من المعلمين داخل المدرسة بتضخيم المرض والادعاء بانتشاره بين المعلمين أنفسهم وكل الطلاب.

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