أمانة المدينة تضبط عمالة مُخالفة للسعودة

تواصل – واس:

ضبطت الفرق الرقابية لأمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية وإدارة السوق المركزي بضبط عمالة جائلة ومخالفة لنظام السعودة بالسوق المركزي للخضار وو الفاكهة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء أن الفرق الرقابية لبلدية العقيق نفّذت حملة بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالتعاون مع عدد من الجهاتت الحكومية ” الشرطة ، الجوزات ، مكتب العمل “نتج عنها ضبط 14 عاملا جائلا ومخالفا ، ومصادرة 64 عربية نقل ، ورفع 44 مظلة من مواقف الحراج المحلي ، وأشعار 38 محلا مخالفا لبروز المنتجات خارج المحل. ودعا الشتاء المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن إي مخالفة تتعلق بالصحة العامة بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940.