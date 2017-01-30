الذهب يتماسك دون أعلى مستوى له خلال الثلاثة أشهر الماضية

تواصل ـ وكالات:

تماسك سعر الذهب أمس الجمعة، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الماضية مع تراجع الدولار، والعائد على السندات الأمريكية من مستويات مرتفعة، وتتجه الأسعار لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بارتفاع نسبته واحد بالمئة عن الجمعة قبل الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.02 بالمئة إلى 1230.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1924 بتوقيت جرينتش بينما انخفض في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.07 بالمئة في التسوية إلى 1235.90 دولارا للأوقية، ولامس الذهب يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 دولار للأوقية.