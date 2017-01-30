في ظل الاعتصام القائم.. الكويت تستنفر قواتها على الحدود مع العراق لتأمينها

تواصل- وكالات:

قالت مصادر أمنية ‘‘إن الأجهزة الأمنية الكويتية استنفرت قواتها على الحدود مع العراق لتأمينها، نظراً للاعتصام الذي يقيمه مجموعة من العراقيين على حدود بلادهم مع الكويت‘‘.

وأكد مصدر أمني، أن 4 كتائب من القوات الخاصة الكويتية، توجهت لحدود العبدلي الفاصلة بين الكويت والعراق، منذ صباح اليوم، لمساندة قوات أمن الحدود في حال وجود أي تعدي على الأراضي الكويتية، كما أن هناك كتيبتين في طريقهما لنفس الموقع.

وأشار إلى جهوزية القوات الأمنية الكويتية، لمواجهة أي أعمال شغب أو اختراق للحدود الكويتية ومواجهة كل ما قد يخل بأمن الوطن وأمان مواطنيه.