الجامعة العربية: الإعدام والتعذيب بسجون سوريا جرائم حرب

تواصل – وكالات:

أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، انزعاجه الشديد مما تضمنه تقرير نشر بوسائل الإعلام بوقوع حالات إعدام بحق 13 ألف شخص بأحد سجون سوريا، ووقائع تعذيب وحشية وغيرها من ممارسات منافية لحقوق الإنسان.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له: إنّ أبو الغيط أعرب عن الرفض الكامل لهذه الممارسات البشعة المنسوبة إلى النظام السوري.

وأكد أبو الغيط بحسب “عفيفي” أن ما جاء في التقرير يُمثل إدانة كاملة للحكومة السورية وترقى لمستوى جرائم الحرب، وأن الدولة السورية التي ينشدها الجميع يتعين أن تتوخى مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأن هذه النوعية من التجاوزات كانت الوقود الذي أشعل الأمور في سوريا حتى وصلت لما نشهده جميعاً من أوضاع مأساوية وتفكّك للدولة والمجتمع.