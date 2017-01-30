اليمن.. هذا ما وجده الجيش والمقاومة بمواقع الحوثيين في «المخا» (صور)

تواصل – وكالات:

قالت مصادر يمنية محلية: إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تنكسر في العديد من جبهات القتال، تاركة مواقعها مليئة بالأسلحة والمواد التموينية، وغيرها من المستلزمات.

وأضافت: أن الغريب هذه المرة، أن الميليشيات الانقلابية خلفت وراءها، كمية كبيرة من الملابس النسائية، في مواقعها بجبهة المخا، غرب اليمن، وفقاً لـ”يمن برس”.

ورجحت المصادر: أن الميليشيات الحوثية ربما كانت تستخدم هذه الملابس التي تم العثور عليها في التخفي من الجيش الوطني اليمني، ورجال المقاومة.