 اليمن.. هذا ما وجده الجيش والمقاومة بمواقع الحوثيين في «المخا» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. هذا ما وجده الجيش والمقاومة بمواقع الحوثيين في «المخا» (صور)

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اليمن.. هذا ما وجده الجيش والمقاومة بمواقع الحوثيين في «المخا» (صور)

 

تواصل – وكالات:

قالت مصادر يمنية محلية: إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تنكسر في العديد من جبهات القتال، تاركة مواقعها مليئة بالأسلحة والمواد التموينية، وغيرها من المستلزمات.

وأضافت: أن الغريب هذه المرة، أن الميليشيات الانقلابية خلفت وراءها، كمية كبيرة من الملابس النسائية، في مواقعها بجبهة المخا، غرب اليمن، وفقاً لـ”يمن برس”.

ورجحت المصادر: أن الميليشيات الحوثية ربما كانت تستخدم هذه الملابس التي تم العثور عليها في التخفي من الجيش الوطني اليمني، ورجال المقاومة.

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١ تعليق

  1. هذا أفضل زي لخنازير إيران ، مناسب جداً لهم إذ أنهم استأنثوا للمجوس وأرادوا تسليم وطنهم لهم لقمة سائغة .

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