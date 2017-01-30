 شاهد عيان يروي لحظة وقوع حادث عائلة «العودة» ويكشف المتسبب (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد عيان يروي لحظة وقوع حادث عائلة «العودة» ويكشف المتسبب (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

نشر مغرد مقطع فيديو يصف فيه حادثاً مرورياً، وهو لا يعلم أنه الحادث الذي تعرضت له عائلة الدكتور سلمان العودة على طريق شقراء، يوم الأربعاء الماضي، وأدى إلى وفاة زوجته وابنه – رحمهما الله -.

وتداول نشطاء مواقع التواصل إدانة صاحب المقطع لسائق الشاحنة الذي كان يسير مخالفاً لتعليمات السير؛ مما أدى إلى اصطدامه بالعائلة التي كانت تستقل سيارتها في طريقها النظامي.

وقال المواطن في الفيديو: “شاهدت حادثاً أمامي، قامت فيه شاحنة تسير بدون إنارة جانبية بتغيير اتجاهها من اليسار إلى اليمين دون الالتفات للسيارات القادمة من الخلف؛ مما أدى إلى اصطدام سيارة من نوع “فورد” بالشاحنة”، متسائلاً: “إلى متى يستمر استهتار قائدي الشاحنات على الطريق؟!”.

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٩ تعليقات

  1. للأسف مافيه تشديد على العمالة يجي من بلاده سواق دراجه ويعطى مايريد رخصة عمومي أو خصوصي ، مجرد أن يعبئ نموذج كشف طبي حتى لوكان واضح عليه عدم الإتزان أو ضعف النظر أو المنظر العام له غير مؤهل للقيادة ، وآخرتها تلقاه متوسق سيارة مواطن أو دورية مرور كما شاهدت قبل فترة ،وأكثر مايجعل الأجانب يغامرون في سواقتهم أنه دفع تأمين ، فلا بد من إلغاء التأمين عليهم ،حتى يعئ مايفعل ، والتشديد عليهم عن إعطاء الرخص حفاظا على أرواح المواطنين ،وإذا تم إكتشاف الحادث أنه هو المتسبب يقتل ، النفس بالنفس.

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  4. الله يكفينا شر الشاحنات ويستر على المسلمين من الطرقات والله يرحم المتوقين رحمه واسعه انا لله وانا اليه راجعون .

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  6. السواقين اللي يسوقون السيارات الكبيره والصغيرة مايعرفون السواقه مجرد تعبئة خانات للمضطرين امرأة عامله صاحب مؤسسه واللي يدفع الثمن الناس البريئة حسبي الله ونعم الوكيل

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  7. الشاحنات بعد ارادة الله سبب في ٨٠٪من الحوادث وضعف الانظمة واستهتار بعضهم وعدم تاهل البعض كل ذلك

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