شاهد عيان يروي لحظة وقوع حادث عائلة «العودة» ويكشف المتسبب (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:
نشر مغرد مقطع فيديو يصف فيه حادثاً مرورياً، وهو لا يعلم أنه الحادث الذي تعرضت له عائلة الدكتور سلمان العودة على طريق شقراء، يوم الأربعاء الماضي، وأدى إلى وفاة زوجته وابنه – رحمهما الله -.
وتداول نشطاء مواقع التواصل إدانة صاحب المقطع لسائق الشاحنة الذي كان يسير مخالفاً لتعليمات السير؛ مما أدى إلى اصطدامه بالعائلة التي كانت تستقل سيارتها في طريقها النظامي.
وقال المواطن في الفيديو: “شاهدت حادثاً أمامي، قامت فيه شاحنة تسير بدون إنارة جانبية بتغيير اتجاهها من اليسار إلى اليمين دون الالتفات للسيارات القادمة من الخلف؛ مما أدى إلى اصطدام سيارة من نوع “فورد” بالشاحنة”، متسائلاً: “إلى متى يستمر استهتار قائدي الشاحنات على الطريق؟!”.
للأسف مافيه تشديد على العمالة يجي من بلاده سواق دراجه ويعطى مايريد رخصة عمومي أو خصوصي ، مجرد أن يعبئ نموذج كشف طبي حتى لوكان واضح عليه عدم الإتزان أو ضعف النظر أو المنظر العام له غير مؤهل للقيادة ، وآخرتها تلقاه متوسق سيارة مواطن أو دورية مرور كما شاهدت قبل فترة ،وأكثر مايجعل الأجانب يغامرون في سواقتهم أنه دفع تأمين ، فلا بد من إلغاء التأمين عليهم ،حتى يعئ مايفعل ، والتشديد عليهم عن إعطاء الرخص حفاظا على أرواح المواطنين ،وإذا تم إكتشاف الحادث أنه هو المتسبب يقتل ، النفس بالنفس.
لا اله الا الله ولا حوله ولا قوة الا بالله
حسبي الله عليهم
لا حول ولا قوه الا بالله
الله يكفينا شر الشاحنات ويستر على المسلمين من الطرقات والله يرحم المتوقين رحمه واسعه انا لله وانا اليه راجعون .
تسال الى متى وانا اجاوبك الى ان نتخلص من 12 مليون اجنبي من ال16مليون اجنبي ببلدنا
السواقين اللي يسوقون السيارات الكبيره والصغيرة مايعرفون السواقه مجرد تعبئة خانات للمضطرين امرأة عامله صاحب مؤسسه واللي يدفع الثمن الناس البريئة حسبي الله ونعم الوكيل
الشاحنات بعد ارادة الله سبب في ٨٠٪من الحوادث وضعف الانظمة واستهتار بعضهم وعدم تاهل البعض كل ذلك
وين امن الطرق متساهلين معا اصحاب الشاحانت امن الطرق مختفين