شاهد عيان يروي لحظة وقوع حادث عائلة «العودة» ويكشف المتسبب (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

نشر مغرد مقطع فيديو يصف فيه حادثاً مرورياً، وهو لا يعلم أنه الحادث الذي تعرضت له عائلة الدكتور سلمان العودة على طريق شقراء، يوم الأربعاء الماضي، وأدى إلى وفاة زوجته وابنه – رحمهما الله -.

وتداول نشطاء مواقع التواصل إدانة صاحب المقطع لسائق الشاحنة الذي كان يسير مخالفاً لتعليمات السير؛ مما أدى إلى اصطدامه بالعائلة التي كانت تستقل سيارتها في طريقها النظامي.

وقال المواطن في الفيديو: “شاهدت حادثاً أمامي، قامت فيه شاحنة تسير بدون إنارة جانبية بتغيير اتجاهها من اليسار إلى اليمين دون الالتفات للسيارات القادمة من الخلف؛ مما أدى إلى اصطدام سيارة من نوع “فورد” بالشاحنة”، متسائلاً: “إلى متى يستمر استهتار قائدي الشاحنات على الطريق؟!”.