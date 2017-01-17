«الخطوط السعودية»: أكثر من 5 آلاف رحلة خلال إجازة منتصف العام

تواصل – واس:

جدولت الخطوط الجوية السعودية، 5.567 رحلة خلال إجازة منتصف العام الدراسي التي بدأت اليوم، حيث خصّصت للقطاع الداخلي منها 3,521، والدولي 2,046 رحلة، وبلغ إجمالي سعتها المقعدية 1,162,286 مقعداً، منها 614,818 على القطاع الداخلي و547,468 مقعداً على القطاع الدولي.

وأضافت “السعودية” خلال 10 أيام مدة إجازة منتصف العام الدراسي (22) رحلة بين محطات جازان وأبها وكل من الرياض وجدة والدمام، بسعة مقعدية بلغت (2,664) مقعداً، فيما تم زيادة (4) رحلات بين الرياض ودبي ، و(4) رحلات أخرى بين جدة ودبي بإجمالي (2,524) مقعداً.

وأنهت “السعودية” وشركاتها للخدمات الأرضية والتموين والصيانة، استعداداتها وجندت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تهدف إلى تسيير المزيد من الرحلات وضخ سعة مقعدية تتناسب وحجم الطلب على السفر خلال هذه الإجازة.