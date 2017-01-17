«العودة» ناعياً زوجته: حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك

تواصل – سامي الثبيتي:

نعى الداعية الدكتور سلمان العودة، اليوم الخميس، زوجته “هيا السياري” التي تُوفيت إثر حادث تصطادم برفقة عدد من أبنائها على طريق الفيضة بالقرب من مدينة الرياض.

وقال “العودة” في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‫هيا السياري‬ حين رحلتي؛ أدركت أني لا أستحقك، اللهم في ضيافتك وجوارك”.

يذكر أن الدكتور سلمان العودة فُجع، مساء أمس الأربعاء، بوفاة زوجته وأحد أبنائه في حادث تصادم على طريق الرياض.