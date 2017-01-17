 «العودة» ناعياً زوجته: حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك | صحيفة تواصل الالكترونية

«العودة» ناعياً زوجته: حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك

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«العودة» ناعياً زوجته: حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك

تواصل – سامي الثبيتي:

نعى الداعية الدكتور سلمان العودة، اليوم الخميس، زوجته “هيا السياري” التي تُوفيت إثر حادث تصطادم برفقة عدد من أبنائها على طريق الفيضة بالقرب من مدينة الرياض.

وقال “العودة” في تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‫هيا السياري‬ حين رحلتي؛ أدركت أني لا أستحقك، اللهم في ضيافتك وجوارك”.

يذكر أن الدكتور سلمان العودة فُجع، مساء أمس الأربعاء، بوفاة زوجته وأحد أبنائه في حادث تصادم على طريق الرياض.

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٣ تعليقات

  3. انا لله وانا اليه لراجعون
    عظم الله اجركم وغفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته والهمكم الصبر والسلوان ورحم الله موتانا ومواتكم وموتى المسلمين اجمعين

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