 «راديو باكستان»: المملكة ستزود إسلام أباد بـ3.4 مليار روبية لبناء طريق سريع | صحيفة تواصل الالكترونية

«راديو باكستان»: المملكة ستزود إسلام أباد بـ3.4 مليار روبية لبناء طريق سريع

0
«راديو باكستان»: المملكة ستزود إسلام أباد بـ3.4 مليار روبية لبناء طريق سريع

تواصل – ترجمة:

قال “راديو باكستان” الحكومي: إن المملكة وافقت على تقديم مساعدة مالية قدرها 3.4 مليار روبية؛ لبناء طريق “سوات” السريع.

وأخبرت مصادر رسمية مراسل الراديو في “بيشاور”: أن طريق “سوات” الذي يصل طوله 113 كيلومتراً سيربط بين مدينتي “شاكدرا”، و”كلام”.

وأضاف الراديو، على موقعه الإلكتروني، أن طريق “سوات” السريع الذي سيتكون من 4 حارات، سيكون له دور كبير في تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة في منطقة ملقند.

من جانبها، قالت صحيفة “إكسبرس تريبيون”: إن بناء الطريق السريع بدأ في أغسطس الماضي بتكلفة متوقعة تقدر بـ38 مليار روبية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال 15 شهراً، وسيقلص الطريق زمن السفر من “نوشيرا” إلى “شاكدرا” من 3 ساعات إلى ساعة واحدة.

شاهد ايضا

«مدني المدينة» يُحذِّر من استخدام المواد الكيميائية في التنظيف

«مدني المدينة» يُحذِّر من استخدام المواد الكيميائية في التنظيف

العمل: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة بعد مرور 30 يوماً

العمل: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة بعد مرور 30 يوماً

قبل قليل.. القوات المسلحة تقتل 15 حوثياً قرب الحد الجنوبي

قبل قليل.. القوات المسلحة تقتل 15 حوثياً قرب الحد الجنوبي

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي الثاني للمجلس

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي الثاني للمجلس

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>