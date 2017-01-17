«راديو باكستان»: المملكة ستزود إسلام أباد بـ3.4 مليار روبية لبناء طريق سريع

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قال “راديو باكستان” الحكومي: إن المملكة وافقت على تقديم مساعدة مالية قدرها 3.4 مليار روبية؛ لبناء طريق “سوات” السريع.

وأخبرت مصادر رسمية مراسل الراديو في “بيشاور”: أن طريق “سوات” الذي يصل طوله 113 كيلومتراً سيربط بين مدينتي “شاكدرا”، و”كلام”.

وأضاف الراديو، على موقعه الإلكتروني، أن طريق “سوات” السريع الذي سيتكون من 4 حارات، سيكون له دور كبير في تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة في منطقة ملقند.

من جانبها، قالت صحيفة “إكسبرس تريبيون”: إن بناء الطريق السريع بدأ في أغسطس الماضي بتكلفة متوقعة تقدر بـ38 مليار روبية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال 15 شهراً، وسيقلص الطريق زمن السفر من “نوشيرا” إلى “شاكدرا” من 3 ساعات إلى ساعة واحدة.