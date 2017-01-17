«الحصيني»: توقُّعات بانخفاض الحرارة للصفر المئوي على بعض مناطق المملكة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة، بدءاً من غدٍ الاثنين، لتصل للصفر المئوي خارج المدن في شمال المملكة.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات على حسابه بـ‘‘تويتر‘‘: ‘‘تباشر الموجة الباردة فجر الاثنين الشمالية والمدينة، ثم تباعاً على الوسطى والشرقية، وتستمر أياماً إلى أن يصرفها الله‘‘.

وأضاف الباحث في الطقس: تكسر الصغرى العشر درجات المئوية على الشرقية، والعظمى يمكن أن تكسر العشرين مئوية على الشمالية والوسطى والشرقية.

وأوضح الحصيني: ستقترب الحرارة من الصفر المئوي وتحت الصفر، خارج المدن الشمالية، وسيتشكل الصقيع عليها، كما توقع انخفاض الحرارة من خمس إلى عشر درجات داخل المدن في الوسطى.