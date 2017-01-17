141 مليار ريال صافي أصول مصارف المملكة خارجياً في نوفمبر الماضي

تواصل ـ وكالات:

بلغ صافي أصول مصارف المملكة، في الأسواق المالية الأجنبية 141.5 مليار ريال في نوفمبر 2016م، حيث سجّل انكشاف المصارف تراجعا طيلة 10 أشهر وتحديدا منذ يناير 2016م، إلا أنها ارتفعت في نوفمبر.

ويُعزا الارتفاع بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، إلى زيادة إجمالي موجودات المصارف في نوفمبر، حيث ارتفعت بمقدار 11.2 مليار ريال لتصل إلى 2.29 تريليون ريال بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ2.27 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2016، إضافة إلى ارتفاع عرض النقود الأوسع بنهاية نوفمبر إلى 1.793 تريليون ريال مقارنة بـ 1.752 تريليون ريال بنهاية أغسطس، الذي ارتفعت بسبب نمو الودائع تحت الطلب من 946.8 مليار ريال بنهاية أغسطس 2016 إلى 977.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

وتعد مستويات نوفمبر وفقاً للتحليل الذي استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي “ساما”، لانكشاف المصارف على الأسواق المالية خارجياً أعلى مستوى شهري منذ أغسطس 2016م ، ومقارنة بالفترة نفسها من 2015 فإن الانكشاف سجّل تراجعا نسبته 29% بما يعادل نحو 62.6 مليار ريال، حيث كانت بلغت قيمة الانكشاف بنهاية نوفمبر 2015 نحو 204.1 مليار ريال، وتراجع إلى 141.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2016.

ويشكل انكشاف المصارف نحو 6.2% من إجمالي موجودات المصارف بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 6.0%، بنهاية أكتوبر 2016، و9.2% بنهاية نوفمبر2016، وبنفس السياق ارتفعت المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية بنسبة 5% خلال نوفمبر، حيث بلغت قيمتها نحو 61.5 مليار ريال مقارنة بـ 58.5 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2016.