الفالح: سحب 1.5 مليون برميل نفط من السوق خلال يناير

تواصل ـ وكالات:

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها من السوق في يناير الجاري، وذلك من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون على إخراجها من السوق.

وتوقع الفالح أمس الجمعة، نمو إنتاج النفط الصخري في عام 2017 ما بين 200 ألف إلى 300 ألف برميل، لافتاً إلى أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل مبالغ بها.

وأكد الفالح خلال الجلسة، التي عقدت ضمن جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، وشارك فيها كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية لتغيير اقتصاد المملكة بشكل جذري.

وتابع: “المملكة مستعدة لاستثمار المصادر الاقتصادية لوجود بنية تحتية قوية تسمح لها باستقطاب أي تجارة واستثمار في ظل وجود قوة شبابية تسهم في دعم رؤية السعودية نحو تنوع استثماراتها”.

وقال وزير الطاقة في الجلسة نفسها: “الطائرات الجامبو لا تطير بمحرك واحد»، مشيرا إلى أن المملكة ستطور قطاعي التعدين والطاقة المتجددة بها وستستثمر بقوة في الخارج مثلما فعلت في الآونة الأخيرة مع شركة أوبر.

وأضاف في حوار مع قناة سي إن بي سي الأمريكية، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس: “المملكة لن تحتاج في 2030 لإيرادات النفط من أجل تغطية الميزانية، إذ إن الخطة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بـ65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030”.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا عصر التقشف بالنسبة للسعودية؛ قال: “إنه عصر الكفاءة، الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا لنتأكد من استغلالها بالكامل، إنه عصر التمعن في سلوكياتنا كحكومة وكشعب وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها”.

وزاد: “القدرة الشرائية للمواطن السعودي ما زالت قوية، رغم انخفاضها في الفترة الأخيرة، وأتوقع أن تعود للارتفاع بنهاية العام الحالي 2017، مع بدء حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف على الدعم النقدي من الحكومة”.