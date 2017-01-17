المجمعة.. طالبان يبتكران نظاماً لاستخدام الطاقة المتجددة بمنشأة الجمرات

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ابتكر طالبان من كلية الهندسة في جامعة المجمعة لأول مرةّ، مشروع نظام استخدام الطاقة المتجدّدة لحركة الحجاج أثناء رمي الجمرات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توفير الكهرباء بمنشأة الجمرات.

وقال مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن،: إنهم يأملون من خلال المشروع إلى تقليل التكاليف باستخدام الطاقات المتنوعة، لافتاً إلى أن المشروع حصل على موافقة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأضاف المقرن: أنّ المشروع سيحصل قريباً على براءة الاختراع بعد اجتيازه الفحص الشكلي، مبيناً أن المشروع يحظي بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل”.