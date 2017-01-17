جنوب أفريقيا.. مجهولون يُدنّسون مسجدين في كيب تاون بالدماء

تواصل ـ وكالات:

تعرَّض مسجدان في العاصمة كيب تاون بجنوب أفريقيا، للتدنيس بوضع الدماء عليهما، وقال مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، ‘‘إن أحد المسجدين يُعد معلماً أثريًّا هناك، ويعود تاريخ بنائه إلى أكثر من مائة عام‘‘.

وأوضح المرصد، أن المسجد الأثري تم تدنيسه بوضع أنف خنزير ودمه على بابه، بينما دُنس المسجد الآخر بوضع الدم على حوائطه الداخلية وعلى المنبر، ما أثار انزعاج المسلمين في جنوب أفريقيا.

وذكر أحد رواد المسجد الأثري، بعدما قام بإزالة الدماء من على باب المسجد، لم يكن يزعجني الأمر بقدر ما أزعجني التعصب الذي يتملك من قام بذلك، وما يقلقني أكثر هو أن تتصاعد هذه الأفعال بموازاة زيادة التعصب ضد الإسلام في أنحاء العالم.

من جانبها، أدانت الحكومة المحلية في كيب الغربية الهجومين، على المسجدين في مدينتي كالك بأي وسيمونز تاون، اللتين تبعدان عشرة كيلومترات عن بعضهما، كما أدان الفرع الإقليمي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الهجومين، ووصف هذه الجرائم بأنها «مثيرة للاشمئزاز»، ودعا سكان جنوب أفريقيا «إلى الوقوف صفّاً واحداً لحماية ثقافة التعايش».

ولفت المرصد، إلى أن التشابه في الهجومين على المسجدين وقربهما الزمني والمكاني يثير المخاوف التي قد ترجح ارتباط الحادثين ببعضهما، وهو ما يشير إلى زيادة حدة الإسلاموفوبيا في جنوب أفريقيا التي عُرفت تاريخياً بالتسامح الديني نسبيًّا.