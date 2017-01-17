الاحتلال يُجبر فلسطينياً على هدم منزله في بالقدس (فيديو)

تواصل ـ وكالات:

أجبرت بلدية الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس، المواطن فراس محمود، اليوم الثلاثاء، على هدم منزله في قرية العيساوية “شرقي القدس المحتلة”، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية، محمد أبو الحمص، بأن مساحة بيت المواطن محمود تبلغ نحو 120 متراً مربعاً، يعيش فيها مع زوجته وأولاده الثلاثة، وأوضح أن المنزل “حديث البناء”، حيث قام صاحبه ببنائه قبل نحو عام، “إلا أن بلدية الاحتلال لاحقته بحجة عدم الترخيص”.

واضطر المواطن محمود لهدم منزله بنفسه كي لا يتحمل تكاليف الهدم التي قد تتجاوز الـ80 ألف شيكل، فيما لو قامت بلدية الاحتلال الإسرائيلي وآلياتها بعملية الهدم.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت أمس، الاثنين، عدة منشآت تجارية، وأخرى لتربية المواشي في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس المحتلة.