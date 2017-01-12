مكة.. إعادة 180 ألف ريال لـ«مُسن» بعد تعرضه للاحتيال من مقاول

تواصل – مكة المكرمة:

أعادت المحكمة العامة في مكة المكرمة، 180 ألف ريال إلى مسن، استولى عليها مقاولاً بالنصب والاحتيال، مستغلاً عدم معرفة المسن بالقراءة والكتابة وتوقيعه على “كمبيالة” باعتبارها إجراءات ضمن عقد اتفاق إنشاء مصعد لفلة سكنية.

وقال سعد الشريف محامي المسن: إنّ موكله فوجئ في ثاني يوم بعد التوقيع، باستدعاء محكمة التنفيذ له وإلزامه بدفع مبلغ الكمبيالة أو السجن، وحينها اتصل بالمقاول الذي أبلغه بأن لديه حكما بدفع المبلغ كاش دون تأخير.

وأضاف الشريف: لم يكن أمام موكلي إلا تسديد المبلغ قبل أن يقدم دعوى للمحكمة العامة بتعرّضه للنصب والاحتيال من قبل المقاول، بحسب “الوطن”.

وأوضح، أن المحكمة نظرت في الدعوى، واستدعت المقاول الذي ادعى أن المبلغ عبارة عن قرض استدانه منه الرجل المسن، حيث تمّ الرد على المقاول بعدم صحة ذلك، وإيضاح الدليل للقاضي.

وذكر أن ناظر القضية واجه المقاول بتلك الملاحظة قبل النطق بالحكم الذي إلزمه بإعادة المبلغ كاملا للمسن خاصة بعد أن اتضح عدم تنفيذه لمشروع إنشاء المصعد.

ولفت الشريف، إلى أنّ القاضي أوضح أن للمدعي أو محاميه حق تقديم دعوى أخرى إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بعقوبة تعزيرية ضد المقاول بحكم اختصاصها في قضايا النصب والاحتيال.