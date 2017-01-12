جامعة بريطانية: البصمة أكثر أماناً للتعرُّف على الهُوية

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عزت جامعة “بريستول” البريطانية إلغاء استخدام الرقم الشخصي التعريفي للهوية المكوَّن من 4 أرقام، لإجراءات التحديث للتحكُّم في نظام دخول مقرِّها باستخدام كروت ذكية.

وبيَّنت الجامعة أنها وجدت في حالات كثيرة أن الرقم الشخصي غير ضروري وغير آمن إطلاقاً في المناطق عالية الخطورة، حيث تمَّ تمريره لآخرين، في حين أن التعرف على الهوية بيولوجيا من خلال البصمة أكثر أمناً حيث لا يمكن تمريرها لطرف ثالث.

وأكدت الجامعة عدم وجود مخاوف من قيام الجهاز بتسجيل صورة البصمة لديه، حيث يتم تحويل صورة البصمة على الجهاز إلى رمز فريد؛ وبالتالي لا يُمكن تحويل الرمز إلى بصمة الإصبع مرَّة أخرى.