إنهاء معاناة مساهمي «سوق المنار» بالرياض بعد تعثُّر 20 عاماً

تواصل – واس:

ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة، تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة ‘‘سوق المنار‘‘ في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة 10 أشهر، بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.

وأصدرت الدائرة، التي أقر إنشاءها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437هـ، حكمها يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر الماضي، للمساهمة المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاماً، وذلك بإثبات حقوق المساهمين، والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.

وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة ‘‘سوق المنار‘‘ بـ 12250 متراً مربعاً، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلاً، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهماً، وتقدر قيمة أرض مساهمة السوق بـ30 مليون ريال وفقاً لسعرها عام 1428هـ.

تعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات؛ بسبب ديون وحقوق للمساهمين.