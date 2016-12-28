الجوف.. السيطرة على حريق 5 محلات تجارية بـ«الصناعية القديمة» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف حريق 5 محلات تجارية لقطع الغيار، بحي الصناعية القديمة، حيث تمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات، أو وفيات بفضل الله.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: “ورد بلاغ عند الساعة ١٦:٠٨ اليوم الأربعاء، عن حادث حريق محلات تجارية بحي الصناعية القديمة، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بعدد خمسة محلات تجارية لقطع الغيار بحي الصناعية القديمة، وقد تمت السيطرة عليه وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، أو وفيات ولله الحمد”.

وأضاف الرويلي: “شارك في مباشرة الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني، مديرية المياه، والهلال الأحمر، والمرور، والدوريات الأمنية، وطوارئ الكهرباء”.