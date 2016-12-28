 شرطة جدة تضبط 7 وافدين يديرون معملاً مخالفاً لتكرير الزيوت (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة جدة تضبط 7 وافدين يديرون معملاً مخالفاً لتكرير الزيوت (صور)

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شرطة جدة تضبط 7 وافدين يديرون معملاً مخالفاً لتكرير الزيوت (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بفضل من الله وتوفيقه، وبعد توفر وجمع معلومات من قبل شعبة التحريات والبحث الحنائي بشرطة محافظة جدة، تم الكشف عن وجود معمل غير نظامي شرق طريق الساحل بمحافظة جدة، يديره أشخاص من العمالة الوافدة، ويزاولون نشاطاً لتكرير الزيوت بطريقة غير نظامية.

وأضاف القرشي، أنه تم الانتقال للموقع، وبالدخول عثر على المتهمين وهم ٧ أشخاص من الجنسية العربية والإفريقية والآسيوية، كما عثر على ٣ شاحنات وخزانات وصفايتين لتصفية الزيوت من الشوائب وخلطها.

وأكد أنه تم التحفظ عليهم، وما ضبط بحوزتهم تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

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