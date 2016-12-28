القصيم.. اعتماد تخطيط 10 آلاف قطعة سكنية في بريدة

تواصل – خالد العبدالله:

اعتمد أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد أكثر من (100) مخطط سكني بمدينة بريدة تجاوزت مساحاتها الإجمالية (12) مليون متر مربع وتضم أكثر من (10) آلاف قطعة سكنية بمدينة بريدة وذلك خلال الشهرين الماضيين.

وكشف المهندس تركي الحربي مدير مركز تخطيط بريدة بأمانة منطقة القصيم، أن الأمانة قطعت خطوات متقدمة في اعتماد المخططات السكنية والخدمية بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد دشنت في شهر شوال من عام 1435هـ أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية، وتهدف الأمانة من خلاله لاختصار وقت وجهد المواطنين في هذا الجانب وللإسهام بتسريع إجراءات تخطيط أراضيهم السكنية.

وأوضح الحربي أنه خلال الـ(60) يوماً الماضية تم اعتماد جملة من المخططات السكنية بمدينة بريدة تجاوزت مساحتها الإجمالية (12) مليون متر مربع وتوفر أكثر من (10) آلاف قطعة سكنية، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه سيكون إضافة مؤثرة لتوفير أراضي سكنية مناسبة للجميع وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية بمدينة بريدة.

ولفت مدير مركز تخطيط بريدة بأمانة منطقة القصيم إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع.