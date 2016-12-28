«الصحة» تستهدف تطوير 180 مركزاً صحياً العام الجاري

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلنت وزارة الصحة، أن 69 مركزاً صحياً موزّعة على المملكة تعمل حالياً، فيما تستهدف تطوير 180 مركزاً العام الجاري.

وأعلنت الصحة في بيان لها عن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030، ويسهم في رفع كفاءة أداء المراكز.

وأبانت أن إحدى هذه المبادرات تتمثّل في العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية التي يتم عبرها تقديم خدمة أطباء أسرة والتخصصات الطبية الرئيسة من “باطنية، جراحة عامة، أمراض النساء والولادة، أطفال، الرعاية النفسية” قبل التحويل للمستشفيات.

وبيّنت الصحة أنّ الهدف من تلك العيادات توفير الطبيب المختص للمراجع في المركز الاستشاري بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات، ولسهولة الحصول على الموعد وفي فترة بسيطة، وتخفيف الازدحام في المستشفيات، ورفع كفاءة التدريب، والمراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيد من خدماتها.